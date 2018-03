VERKEHR

Baustelle: B 49 wird einspurig

Wetzlar-Dutenhofen In Höhe Dutenhofen ist eine Fahrspur der B 49 in Richtung Limburg in Kürze dicht. Hessen-Mobil lässt dort in der Woche nach Ostern den Asphalt erneuern.

