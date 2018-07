Baustellenbüro hängt am Haken / Sperrung ab Dienstag

Umgeleitet wird der Verkehr über die Gießener Straße, wo bereits am Freitag die Halteverbortsschilder postiert wurden. Start der Kanalsanierung ist am Dienstag direkt auf dem Kreisel. Für vier Wochen wird der Verkehr mit Ampeln geregelt – insgesamt dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte November. Mehrere Bagger ließen bereits am Montag erahnen: „Jetzt geht‘s los“. Regelrecht am Haken hing auch das „Büro“ des Bauunternehmens, das per Kran abgeladen wurde. (kel/Foto: Keller)