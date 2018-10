Bayrisches Werben fürs Leasing

Und das auch, wenn ihn bei diesem Zwischenstopp auf dem Weg von der Verkehrsministerkonferenz in Hamburg ins heimische Passau noch viereinhalb Stunden Autofahrt vom Wochenende trennten.

Vielleicht sind es aber auch fünf geworden, angesichts der vielen Baustellen im Land, auf die der CSU-Politiker in seiner Rede vor rund 130 begeisterten Zuhörern nicht ohne Stolz verwies. Immerhin wurden unter seiner Ägide 17 Milliarden Euro in den Ausbau und die Sanierung der Verkehrswege investiert.

Zur Begrüßung gab es im Landgasthof Gambrinus neben selbst gemachtem Obatzta und Brezn auch Tiroler Töne vom Blasorchester Langgöns. Auf den bayrischen Defiliermarsch musste Scheuer allerdings beim Einzug vor den Kameras von ARD und ZDF verzichten, denn der ist, wie Gastgeber Volker Bouffier wusste, dem bayrischen Ministerpräsidenten vorbehalten. Da wolle man doch, so kurz nach dem CSU-Wahl-Absturz, keine Munition für eine neue Personaldiskussion in München liefern.

Scheuer nahm die neuerliche Watschn – nach der heftigen Bouffier-Kritik an der süddeutschen Schwesterpartei ausgerechnet am Wahlsonntag – christlich, verkniff sich die Retourkutsche und legte sich kräftig ins Zeug für den hessischen Landesvater, dessen Hartnäckigkeit es zu verdanken sei, dass das Fernstraßenbundesamt demnächst nach Gießen käme. Scheuer lobte auch den CDU-Bürgermeisterkandidaten in Langgöns, Marius Reusch.

„Echt sauer“ über die Dieseltrickserei

Dann stimmte er das Unionsmantra an, dass es Deutschland dank der CDU so gut gehe („Wir werden unserer Jugend so viele Chancen wie nie zuvor hinterlassen“), derbleckte kurz die neue Konkurrenz von rechts, der er, ohne die AfD beim Namen zu nennen, „Protestgeilheit“ vorhielt, und appellierte an die Überzeugten im Saal, hinauszugehen, um Unentschlossene und Wankelmütige am 28. Oktober an die Wahlurnen zu führen.

Verkehrstechnisch zeigte sich Scheuer als kühner Visionär. Er verteidigte ausdrücklich das Konzept des Flugtaxis, für das eine Parteifreundin noch verspottet worden war, beschrieb einen Himmel, an dem Logistikdrohnen „just in time“ die Onlinekundschaft beliefern und wünschte: „Ich möchte, dass unsere Fahrzeuge intelligent sind“ und nicht etwa die in China oder den USA.

Damit war Scheuer dann aber auch schon beim Reizthema Diesel. Er bekannte, dass er „echt sauer“ über „die Fehler und Manipulationen der Automobilindustrie sei, mahnte aber auch, dass der, der jetzt Milliarden von der deutschen Vorzeigebranche fordere, zu kurz springe. Als Scheuer dann noch die günstigen Leasingraten für Austauschfahrzeuge anpries, erinnerte er an seinen berühmten bajuwarischen Landsmann Gerhard Polt, der ja auch schon mal in einem seiner Sketche einen „Leasingvertrag“ angepriesen hat. Einen einsamen Pöbler („Gar nix macht ihr!“) brachte Scheuer mit der Frage, was er denn fahre und dessen Eingeständnis: „Ein Benziner, aber das ist doch sch...egal“ zur Gaudi des Publikums elegant zum Schweigen. Am Ende erntete er lange Ovationen. Die meisten im Saal bekamen nicht mit, wie sehr sich Scheuer im Einsatz für Volker Bouffier ausgepowert hatte. Gleich drei weißblaue Servietten brauchte er im voll besetzten Gambrinus, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen.