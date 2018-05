Beatrice Egli kommt nach Wetzlar

Wetzlar Beatrice Egli kommt wieder: Von Oktober bis Dezember geht sie mit ihrer Band auf große Live-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am Freitag, 16. November, um 19 Uhr gastiert sie in der Rittal-Arena in Wetzlar. Im Gepäck hat sie ihr fünftes Studioalbum „Wohlfühlgarantie“.