Bei Anruf Abzocke

Ab etwa 18 Uhr häuften sich Mitteilungen betroffener Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei. Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten an die Wertsachen der Angerufenen zu gelangen. Hierbei sei die bekannte Masche einer angeblichen Festnahme einer Einbrecherbande und die dabei aufgefundenen Zettel mit der Wohnanschrift der Angerufenen wieder zum Einsatz. Um die Wertsachen in Sicherheit zu bringen, boten die falschen Polizisten an, diese in "Gewahrsam" zu nehmen.

Keiner der Angerufenen ließ sich laut Polizei auf die zwielichtigen Angebote der Betrüger ein.

Um nicht in die Falle zu tappen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Geben Sie niemals persönliche Daten, Informationen oder Angaben zu Wertsachen an fremde Personen weiter, erst recht nicht am Telefon.

- Vergleichen Sie die am Telefon angezeigte Rufnummer der Betrüger mit jener der örtlichen Polizeistation. Rufen Sie bei der zuständigen Polizeistation an und fragen, ob der geschilderte Sachverhalt dort tatsächlich bekannt ist.

- Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen.

- Bedenken Sie die Bürokratie bei Behörden: In der Regel wird alles verschriftlicht. Ob es um Forderungen der angeblichen Staatsanwaltschaft, des Gerichts oder der Polizei geht: Solche Dinge erfolgen auf dem postalischen Schriftweg. Nicht per E-Mail, nicht per Telefon und schon gar nicht per SMS.

- Geben Sie niemals Wertsachen an Personen heraus, die Sie nicht persönlich kennen. Lassen Sie sich dabei nicht auf Äußerungen ein, dass die fremde Person der leitende Ermittler in einem Strafverfahren ist.

- Beenden Sie das Gespräch und melden sie sich Ihrer örtlichen Polizeistation. (red)