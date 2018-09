Bei Mäharbeiten überfahren: 34-Jähriger tot

Der 34-jährige Wetzlarer war laut Polizeiangaben mit Mäharbeiten am Fahrbahnrand der Bundesstraße zwischen Aßlar und dem Ortsteil Werdorf beschäftigt, als er gegen 14.20 Uhr aus bisher nicht bekannten Gründen vom Kleintransporter eines 35 Jahre alten Fahrers touchiert wurde. Der Arbeiter erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der ebenfalls in Wetzlar lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Bis zum Abschluss der Untersuchungen durch den Unfallsachverständigen bleibt die Bundesstraße 277 kurz vor der Werdorf voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle über ein Industriegebiet umgeleitet. (kel)