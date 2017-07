Bergfest im Kindersommer

BETREUUNG Firmen bieten Spaß für Kinder, damit Eltern arbeiten können

Lebendig und laut ist es in der Sportjugend Hessen sogar in den Ferien: Mehr als 30 Kinder warteten gespannt auf Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD), denn sie hatten noch keinen „echten“ Bürgermeister gesehen. Wagner freute sich über die Begeisterung und das jährliche Treffen aller Beteiligten diese betriebliche Ferienbetreuung. Sie findet bereits zum vierten Mal statt.

Die Kinder standen im Mittelpunkt und zeigten, was sie bisher erlebt und eigens für das Kindersommer-Miteinander eingeübt hatten: Eine unterhaltsame Talentshow. Andreas Tielman, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lahn-Dill, lobte das Engagement der Unternehmen, die das Programm teilweise aktiv gestalten und Auszubildende freistellen, die das Betreuungs-Team wochenweise unterstützen: „Wir sehen, wie viel Spaß die Kinder haben und wie wohl sie sich hier fühlen.“ Das sei der beste Gradmesser für den Erfolg der Betreuung, so Tielmann. Ein Höhepunkt des Kindersommer-Miteinanders ist stets die überdimensionierte Torte von Jessica Weber. 10 Kilogramm beste Zutaten, die sinnbildlich alle Partner liefern. Wagner und Tielmann schnitten die Torte in geteilter Arbeit an.

Anzeige

Der Kindersommer ist vor vier Jahren gestartet und lockt jährlich mehr Kinder der Beschäftigten an

Der Kindersommer ist eine 2014 gestartete Initiative der IHK Lahn-Dill zur betrieblichen Ferienbetreuung schulpflichtiger Kinder aus heimischen Unternehmen. Für die IHK ist der Kindersommer ein Baustein zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Die Fachkräftesicherung ist für unsere Unternehmen zurzeit die größte Herausforderung“, sagte Tielmann. Regionen, die beim sich verschärfenden Wettbewerb um junge Fach- und Führungskräfte langfristig erfolgreich sein wollen, müssen die Voraussetzungen schaffen, dass diese Mitarbeiter dann auch gerne Eltern werden.

Neun Unternehmen – Bosch Thermotechnik, Carl Zeiss SMT, Carl Zeiss Sports Optics, Duktus, Globus Handelshof, Leica Camera, Pfeiffer Vacuum, Sparkasse Wetzlar und Volksbank Mittelhessen – haben die Initiative ergriffen und ermöglichen ihren Beschäftigten die Teilnahme am Kindersommer. Vier Wochen werden Sechs- bis 13-Jährige in die Sportjugend zu einem abwechslungsreichen Programm eingeladen. Währenddessen können die Eltern von 8 bis 17 Uhr arbeiten. Auszubildende aus den Unternehmen und des Lahn-Dill-Kreises unterstützen das Betreuungsteam in der Sportjugend. Sie betreuen vier Wochen lang mehr als 120 Kinder. (red)