Von Christian Keller

Besser gegen Unwetter wappnen

Vorsorge Gemeindevertreter in Schöffengrund fordern eine Liste, wo es immer wieder zu Schäden kommt

Schöffengrund So ist es oft in der Politik: Die Idee finden alle gut, über das „Wie“ muss dann aber doch diskutiert werden. So geschehen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter von Schöffengrund.

Copyright © mittelhessen.de 2018