Bewaffneter Räuber überfällt Spielothek

WETZLAR Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter, maskierter Mann hat am Sonntagmorgen in Wetzlar eine Spielothek überfallen.

Laut Polizeibericht betrat der maskierte Unbekannte gegen 6.35 Uhr die Spielhalle in der Wetzlarer Industriestraße und forderte mit vorgehaltener Schusswaffe von der 31-jährigen Mitarbeiterin das Bargeld aus der Kasse. Er übergab eine Tasche, in die die Frau das Bargeld stopfte. Der Räuber nahm die Tasche und rannte mit seiner Beute in bisher nicht bekannter Höhe aus der Spielothek.

Der Täter ist laut Zeugenbeschreibung etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er einen Jogginganzug mit grauem Oberteil und grauer Hose sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Zur Maskierung hatte er sich eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zu dem unbekannten Räuber machen?

- Wer hat den Überfall am Sonntagmorgen in der Industriestraße beobachtet?

- Wem ist am Sonntagmorgen, gegen 06.30 Uhr in der Industriestraße der Täter im grauen Jogginganzug vor der Tat oder später auf der Flucht aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Nummer (06441) 9180. (red)