Bewegung, Spaß und Abenteuer

Es kommt halt immer darauf an, was man draus macht. Doch was kann man mit Kindern außer Fahrten in Freizeitparks oder ausgedehnten Schwimmbadbesuchen noch unternehmen? Wandern beispielsweise, denn das liegt derzeit wieder voll im Trend und ist gerade für Familien ein kostengünstiger Freizeitspaß.

Unsere Redakteure Jenny Berns und Malte Glotz sind begeisterte Wanderer und im heimischen Mittelgebirge ebenso wie in den Alpen oder Übersee unterwegs. Sie haben zusammen einige Touren zusammengestellt, die auch für Kinder geeignet sind, und diese anschließend bei Wanderungen auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Dabei haben sie Wert darauf gelegt, dass es auf der Strecke immer die eine oder andere Attraktion für Kinder gibt. Ihre Vorschläge stellen sie während der Sommerferien wöchentlich vor. Diese haben unterschiedliche Längen und Schwierigkeitsgrade und können natürlich auch individuell abgeändert werden. Neben einer Beschreibung der Wanderung gibt es eine Karte und einen QR-Code mit den GPS-Daten zur Route.

Wer mit Kindern wandern will, sollte natürlich ein paar Dinge beachten:

- Zunächst einmal steht die Frage im Raum, wie fit der einzelne Mitwanderer ist. Wer im Alltag nicht mehr als zwei Kilometer am Stück geht, sollte möglichst nicht mit einer Tour von über zehn Kilometern starten.

- Kinder brauchen Pausen. Ungefähr stündlich sollte man eine kleine Rast einplanen und auch genügend Verpflegung und Getränke mitnehmen. Grundschüler sollten maximal vier Stunden am Tag wandern. Ältere Kinder können fünf bis sechs Stunden und Jugendliche je nach Kondition auch deutlich länger wandern.

- Die Ausrüstung ist mit das Wichtigste. Festes Schuhwerk, ein kleiner Rucksack, eine Regenjacke und funktionelle Kleidung gehören zur Grundausstattung.

- Wer die Wanderung für die Kinder noch ein wenig spannender gestalten möchte, kann sich auch kleine Spiele einfallen lassen, beispielsweise „Wer sieht zuerst den Wegweiser?“ oder „Wer kann am besten balancieren, am weitesten werfen etc.?“.

„Ferien zu Fuß“ ist Bewegung, Spaß und Abenteuer in einem. Also schnell den Computer und den Fernseher ausschalten, das Smartphone in den Rucksack packen und ab in die Natur. (red)