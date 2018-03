Bienenvölker erfroren

Die Bienenkästen standen in der Gemarkung „In den tiefen Gräben“ unterhalb des Aussiedlerhofes. Unbekannte warfen die Kästen um und öffneten die Deckel. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter sich im Zeitraum vom 10. bis zum 18. März an den Völkern vergriffen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an (0 64 41) 91 80. (red)