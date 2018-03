Von Désiree Schneider

Bis heute für nichts gearbeitet

GLEICHHEIT Im Lahn-Dill-Kreis verdienen Frauen bis zu 30 Prozent weniger als Männer

Wetzlar Am Equal Pay Day haben Frauen so viel verdient wie die Männer bereits am 31. Dezember. Dabei haben sie die gleiche Ausbildung oder sogar eine bessere. Auch im Lahn-Dill-Kreis betragen die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bis zu 30 Prozent.

