Von Christian Lademann

Böses Déjà-vu mit Heinz Becker

Bühne Gerd Dudenhöffer legt in seiner Paraderolle den Finger tief in die Wunden

Wetzlar Mehrfach blieb am Freitagabend dem Publikum in der Wetzlarer Stadthalle das Lachen im Halse stecken. Denn dort taten sich in komödiantischer Atmosphäre auch tiefe moralische Abgründe eines Spieß- und Wutbürgers auf.

Copyright © mittelhessen.de 2017