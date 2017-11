Bonbadener gedachten der Opfer

Reichspogromnacht Verpflichtet, die Würde anderer zu achten und zu schützen

Braunfels-Bonbaden Am Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938, als in Deutschland die Synagogen brannten, haben sich Bonbadener Bürger zu einer Gedenkfeier an der Tafel im Ort versammelt, die an die 24 jüdischen Mitbürger erinnert, die einst in Bonbaden lebten.

