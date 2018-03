Bonnie-Tyler-Konzert am Karfreitag bleibt erlaubt

Feiertagsregelung Stadt und evangelische Kirche haben unterschiedliche Sichtweisen, schließen aber einen Kompromiss

Wetzlar Rockröhre Bonnie Tyler tritt in der Rittal-Arena auf – am Karfreitag, wenn in Hessen Tanzverbot gilt. Kunstveranstaltungen sind erlaubt. Doch was fällt unter diese Regelung? Kirche und Stadt sehen es unterschiedlich. Ihr Kompromiss: Das Konzert soll Ausnahme sein.

