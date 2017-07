Boulevard braucht Publikum

Festspiele 300 Zuschauer sehen Ingolf Lück in beklemmend realistischer Mediensatire

Wetzlar Mit dem Ein-Personen-Werk „Seite Eins – Theaterstück für einen Mann und ein Smartphone“ bekamen rund 300 Festspielbesucher am Freitag in der Stadthalle ein nachdenklich stimmendes wie satirisches Lehrstück in Sachen Medienkritik und Medienwirkung serviert.

