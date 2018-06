Brandstifter muss ins Gefängnis

Der 19-Jährige, der nach Angaben der Polizei aus Somalia stammt und hier Asyl beantragt hat, wird verdächtigt, am Samstagmittag auf einem Parkplatz am Ortseingang von Rodheim-Bieber versucht zu haben, einen Milchtankanhänger anzuzünden. Offenbar hatte er Unterlegkeile in Brand gesetzt. Durch Zeugen verständigte Polizisten konnten den Brand löschen und den Verdächtigen festnehmen.

Nach seiner Festnahme beschimpfte der 19-Jährige die Beamten und drohte ihnen, sie anzugreifen.

Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam. Am Sonntag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der ihn vorläufig ins Gefängnis schickte. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. (red)