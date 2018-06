Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung

Der Brand wurde laut Polizei gegen 4.55 Uhr gemeldet. Der Lkw war auf der B 49 Richtung Wetzlar unterwegs, als der Fahrer bemerkte, dass der mit Styropor beladene Anhänger in Brand geraten war. Daraufhin hielt er auf dem Standstreifen und koppelte den Anhänger ab. Die B 49 in Richtung Wetzlar war zunächst voll gesperrt, auch auf der Gegenfahrbahn war eine Spur gesperrt. Nach 7 Uhr war die Fahrbahn wieder ein-, dann zweispurig befahrbar.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt am Anhänger vermutet. Da Kunststoff in den Boden gelangt ist, muss laut Polizei ein Teil des Erdreichs am Unfallort abgetragen werden. Der Schaden wird laut Polizeiangaben auf über 100.000 Euro geschätzt. (taf/Foto: J. Fritsch)