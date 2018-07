Brennendes Wohnmobil auf B 49 verursacht stundenlangen Stau

Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr fing das im Kreis Neuwied zugelassene Fahrzeug kurz nach 13 Uhr in Höhe des Dutenhofener Sees Feuer. Der Fahrer war Richtung Limburg unterwegs. Brandursache war offenbar ein Defekt im Motorraum. Laut Polizei konnte der Fahrer das Wohnmobil stoppen, die Insassen retteten sich unverletzt ins Freie.

Die Berufsfeuerwehr in Gießen, die für Einsätze auf der B 49 bis in Höhe Dutenhofen zuständig ist, rückte mit etwa 25 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Das Wohnmobil brannte vollständig aus.

Während der Löscharbeiten wurde die B 49 komplett gesperrt, danach war die Straße in Fahrtrichtung Limburg dicht. Gegen 14.30 Uhr konnte die Polizei den linken Fahrstreifen öffnen, wenig später wurde dieser aber erneut gesperrt, weil das Spezialfahrzeug einer Fachfirma die Straße von ausgelaufenem Öl reinigen musste.

Behinderungen bis auf den Gießener Ring

Am Nachmittag war nach Angaben der Polizei in Gießen noch unklar, ob die rechte Fahrspur im Bereich der Brücke zum Dutenhofener See wegen möglicher Schäden am Asphalt durch die Hitze des Feuers Schaden genommen hat und noch länger gesperrt bleiben muss. Fachleuchte der Straßenbehörde Hessen-Mobil konnten das erst nach dem Reinigen der Unfallstelle beurteilen.

Wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten kam es zu kilometerlangen Rückstaus und Behinderungen bis zum späten Nachmittag. Nach Angaben eines Polizeisprechers stauten sich die Fahrzeuge am Sonntagnachmittag von der B 49 zurück bis auf den Gießener Ring. Auch die Anschlussstelle Kleinlinden war blockiert, sodass ein Umleiten des Verkehrs nicht möglich war.

Am Montag teilte die Polizei mit, dass die Fahrbahnen in Richtung Limburg erst um 17.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben wurden. (diw/jeb)