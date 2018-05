Bronzener "Onkel Otto" geht nach Bonbaden

„Alles ist gut, wir waren hautnah dabei und haben das Finale rundum genossen“, sagte Ortsvorsteher Ingo Habermann im Anschluss an die Liveübertragung vom Hessentag in Rüsselsheim.

Angetreten war Bonbaden gegen den Breidenbacher Ortsteil Wiesenbach in Osthessen sowie Großenhausen als Stadtteil von Linsengericht in Südhessen und den Hofgeismarer Stadtteil Hombressen in Nordhessen.

Fanclubs setzen Punkte und haben damit Anteil an der Platzierung

Dass Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den „Goldenen Onkel Otto“ am Ende ausgerechnet an Hombressen verlieh, freute die Bonbadener. Sie mussten sich zwar mit dem Pendant in Bronze zufrieden geben, traurig waren sie darüber aber nicht. Schließlich pflegen die Feuerwehren aus Hombressen und Bonbaden bereits seit 45 Jahren eine Partnerschaft: „Klar gönnen wir denen das“, gab sich Ingo Habermann sportlich.

Rund 120 Leute in Gelb waren es, die die Kandidaten Kathrin Zeuke, Heribert Zell und Florian Kunkler kräftig anfeuerten. Sie waren für Bonbaden an den Start gegangen und hatten sich in den vielen Disziplinen wacker geschlagen. Zunächst ging Kathrin Zeuke beim Papptellerspiel aufs Ganze: In 30 Sekunden musste sie zweifarbige Pappteller auf ihre Teamfarbe drehen. Am Ende war jedoch die Konkurrenz stärker.

Besonders gut hingegen lief es in Spielrunde zwei für Florian Kunkler, der eine Wand hochklettern und sich ganz oben einen Rucksack ergattern musste, den es anschließend mit einem Pausenbrot zu füllen galt. Hier standen die Zeichen der Bonbadener auf Sieg. Und auch bei weiteren Spielen wie dem Gegenstände erraten oder dem Gewichte schätzen sicherten sich die Mittelhessen ordentliche Ergebnisse.

An der Entscheidung, welcher der vier Finalisten am Ende ganz oben auf dem Siegertreppchen steht, hatten die jeweils 30 Mitglieder großen Fanclubs im hr-Treff großen Anteil. Vor dem letzten Spiel mussten sie entscheiden, wie viele Punkte sie auf die Kandidaten setzen. Die Regeln: Fünf Begriffe müssen von einem Kandidaten erklärt und von dessen Mitstreitern erraten werden. Gelingt ihnen das in der vorgegebenen Zeit, werden ihnen die gesetzten Punkte gutgeschrieben.

Bonbaden gelang genau das, 42 zusätzliche Punkte konnten sie sich sichern und waren damit kurzzeitig auf Platz eins. Überholt wurden sie dann allerdings noch von Hombressen und Wiesenbach, Platz vier ging an Großenhausen.

Bonbaden ist damit zwar nicht das „Dollste Dorf“ geworden, aber ein „Dolles Dorf“ bleibt es, wie auch Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Übergabe der „Onkel Ottos“ versicherte: „Wir haben vier dolle Dörfer; Hombressen hat es heute am besten gemacht und schließlich verdient gewonnen.“