Brücke hält Winterschlaf

Wetzlar Die Arno-Riedl-Brücke zwischen Colchester-Anlage und Hintergasse ist am Samstag von 20 Helfern von THW Wetzlar und DLRG Lahn-Dill abgebaut und in ihr Winterquartier in der Spilburg gebracht worden. Unterstützt durch einen Kran der Firma Dornseiff wurde die Schwimmbrücke Stück für Stück zerlegt und abtransportiert. Trotz Verzögerung durch einen blockierendes Auto im Halteverbot der Langgasse, konnte gegen 14 Uhr Vollzug gemeldet werden. Ende März 2019 wird die Brücke zurückkehren. Bis dahin führt für Fußgänger und Radfahrer der Weg über die Lahn nur über die Alte Lahnbrücke oder die Brückenstraße. (red/Foto: Herpich)