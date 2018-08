Brücke über die  Dill wird saniert

Bei dieser Sanierung werden die Brückenkappen im seitlichen Randbereich abgebrochen und wie auch der Fahrbahnbelag erneuert. Auf der Unterseite des Bauwerks werden an Pfeilern und Widerlagern Betoninstandsetzungen vorgenommen. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Fahrbahn der B 277 zwischen den Kreiseln am Wetzlarer Industriegebiet „Dillfeld“/Anschlussstelle A 480 und Berliner Straße/Industriestraße in Aßlar erneuert. Auf dieser rund 460 Meter langen Strecke wird der gesamte Asphaltoberbau in einer Stärke von 26 Zentimetern ausgebaut und anschließend neu aufgebaut. Insgesamt rund 1,9 Millionen Euro kostet die vom Bund finanzierte Sanierung von Brücke und Straße.

Während der Bauarbeiten wird die B 277 im Streckenbereich zwischen diesen beiden Kreisverkehren zur Einbahnstraße: Das heißt, in Fahrtrichtung Aßlar kann der Verkehr die Straße weiterhin befahren. In Fahrtrichtung Wetzlar wird die B 277 im Bereich zwischen den beiden Kreisverkehren gesperrt und der Verkehr wird über die Hermannsteiner Straße umgeleitet.

Vor Weihnachten sind Arbeiten abgeschlossen

Bis voraussichtlich Mitte Dezember dieses Jahres soll die erste Bauphase der Sanierung von Brücke und Straße abgeschlossen sein, in der die Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Aßlar saniert wird. Über die Wintermonate wird der Verkehr wieder in beide Fahrtrichtungen über die Brücke fahren können.

Im Frühjahr 2019 soll die Baustelle für die zweite Bauphase neu eingerichtet werden, sobald die Witterung es zulässt. Dann werden die Bauarbeiten auf der Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Wetzlar fortgesetzt und abgeschlossen. (red)