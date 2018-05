Brutales Trio überfällt Spielothek

Gegen 5.10 Uhr stürmten die Täter laut Polizeibericht in die Gaststätte in der Hermannsteiner Straße. Einer der Männer schlug der 25-jährigen Angestellten ins Gesicht, fesselte sie mit Klebeband an Händen und Füßen und klebte einen Streifen des Bandes über ihren Mund. In der Zwischenzeit machten sich die beiden Komplizen an den Geldspielautomaten zu schaffen.

Nach etwa zehn Minuten rückten die Täter gemeinsam ab und ließen ihr Opfer gefesselt und geknebelt zurück. Gegen 6 Uhr gelang es der Frau sich zu befreien und die Polizei zu informieren. Sie trug Prellungen und einen Schock davon. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden.

Alle drei Täter waren ca. 1,80 Meter groß, schwarz gekleidet und maskiert. Zwei der Männer trugen zudem Baseballkappen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat das Trio vor dem Überfall gegen 5.10 Uhr oder im Anschluss, nach 5.20 Uhr, auf der Hermannsteiner Straße beobachtet?

- Wem sind die drei Männer sonst in diesem Bereich aufgefallen?

- Wer hat ein schnell fahrendes Auto in diesem Zusammenhang am Montagmorgen in Hermannstein beobachtet?

- Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Nummer (06441) 9180. (red)