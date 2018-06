Bunte Demonstration für Vielfalt

Seit sieben Jahren verfolgt der ausrichtende Verein CSD Lahn mit dem CSD Mittelhessen die Idee einer Demonstrationsveranstaltung für Vielfalt und Akzeptanz von und für Schwule, Lesben, trans- und intersexuelle sowie queere Menschen auch in ländlichen Orten. In Wetzlar wird zugleich demonstriert und gefeiert.

Live-Musik, Comedy Kabarett und Diskussion

Neben einem Demonstrationszug durch die Innenstadt steht ab 11 Uhr ein großes Straßenfest in der Bahnhofstraße auf dem Programm – mit Live-Musik, Comedy, Kabarett und Diskussionen. Es gibt Infostände, Speisen und Getränke. Der Tag klingt mit einer CSD-Party in der Event Werkstatt aus mit DJ David Marquez aus Köln. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) übernommen, der sich in seinem Grußwort auf eine „bunte Kundgebung für Vielfalt und Akzeptanz“ freut. Auf möglichst zahlreiche Teilnehmer freuen sich die beteiligten Gruppen.

Der CSD ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von und für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert und gefeiert.

Der Citybus fährt während des CSD nicht durch die Bahnhofstraße, sondern vom Bahnhof wie an Markttagen über die Garbenheimer Straße Richtung Hausertorstraße, teilt die Stadt Wetzlar mit. (red)