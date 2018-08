Butzbacher Marktplatz wegen Bombengefahr geräumt

Gegen 5.10 Uhr war ein Passant am Marktplatz in Butzbach auf den verdächtigen Koffer aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Die Beamten räumten den Markplatz und evakuierten die direkten Anlieger. Etwa 100 Anwohner aus dem Innenstadtbereich waren davon betroffen. Sie hatten die Möglichkeit in der nahegelegenen Sporthalle der Stadtschule unterzukommen. "Etwa 20 Bürger haben dieses Angebot wahrgenommen, die anderen sind sicherlich gleich zur Arbeit oder zur Schule gefahren", sagte Polizei-Pressesprecherin Sylvia Frech im Gespräch mit mittelhessen.de. Seit etwa 9 Uhr ist die Sperrung aufgehoben, die Evakuierung beendet.

Im Anschluss an die Evakuierung haben sich Spezialisten des Koffers angenommen und ihn näher untersuchen. "Es ging vom Koffer keine Gefahr aus", so Frech: Es lag ein in Aluminium-Folie eingewickelter Stein in dem Fundstück.

"Aufgrund der Aufmachung des Koffers gehen wir davon aus, dass er extra dort platziert wurde, um einen Polizeieinsatz auszulösen", sagt die Polizeisprecherin. Deshalb sucht die Polizei nun nach dem "Inhaber" des Koffers und ebenso nach Zeugen, die etwas zum Koffer und demjenigen, der ihn am Marktplatz abgestellt hat, sagen könne. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach (06033) 7043-0 entgegen. (red/mgl)