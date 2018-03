CVJM verteilt 1700 Osterglocken

BLUMEN TROTZEN DEM FROST Geschenke und Posaunenklänge für die Rechtenbacher

Hüttenberg-Rechtenbach (lr). Am Ostersonntag war die Ortsmitte in Rechtenbach bereits gegen 7 Uhr sehr belebt: Trotz frostigen Temperaturen fanden sich fast 50 Mitglieder der Evangelischen Gemeinschaft und des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) am Dorfplatz ein und wünschten sich ein gesegnetes Osterfest. Auch in diesem Jahr hielten sie die schöne Tradition im Rechtenbacher Dorfleben aufrecht.

Copyright © mittelhessen.de 2013