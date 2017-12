Von Steffen Gross

Containerdorf ist Millionen-Grab

Streit Kosten laufen weiter, während Baufirmen auf 50 000 Euro sitzen geblieben sind

Wetzlar Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle sollte das Containerdorf in Niedergirmes Hunderten Schutz und erste Unterkunft in Deutschland bieten. Doch am Bau beteiligte Handwerksbetriebe blieben auf hohen Kosten sitzen, ihre Existenz geriet dadurch in Gefahr.

Copyright © mittelhessen.de 2017