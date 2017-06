Von Steffen Gross

Containerdorf wird vorerst bleiben

Forderung Vor Abbau der Flüchtlingsunterkunft in Niedergirmes haben Richter das Wort

Wetzlar Wie ein Mahnmal stehen sie an der Gabelsberger Straße: 230 Wohn- und Funktionscontainer für Flüchtlinge. Aufgestellt wurden sie in Folge des großen Zustroms im Frühjahr 2016, doch genutzt wurden sie nie. Nicht nur in Niedergirmes wünscht man sich den Abbau.

