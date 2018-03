Von Christian Lademann

Cyborgs bedrohen die Zauberwelt

Tanz Furiose „Lord of the Dance“- Show von 2000 Zuschauern in der Rittal-Arena gefeiert

Wetzlar Vom optischen wie akustischen Spektakel der erfolgreichen Steppshow „Lord of the Dance“ waren am Samstagabend in der Rittal-Arena mehr als 2000 Zuschauer hingerissen. Mit Zwischenapplaus und Freudenrufen begleitete das Publikum die Tänzer.

Copyright © mittelhessen.de 2018