Daheim in Münchholzhausen

Von Tanja Freudenmann

WETZLAR-MÜNCHHOLZHAUSEN Was ist los in Münchholzhausen? Was hat der Stadtteil zu bieten, was ist gut, was ist schlecht? Diese Fragen stellen wir Ihnen, liebe Münchholzhäuserinnen und Münchholzhäuser, in den kommenden Wochen bei unserer großen Stadtteil-Aktion ab 1. November.