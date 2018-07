Daheim in Naunheim

Welche Probleme gibt es in Naunheim? Wer sind die Menschen, die sich im Stadtteil engagieren? Was zeichnet den Stadtteil aus? Was macht ihn liebenswert? Was stört die Naunheimer? Wir stellen zwei Wochen lang Bewohner, Plätze, Häuser und ihre Geschichte(n) vor. Zudem wollen wir wissen, wie zufrieden Sie mit Naunheim sind. Unsere Redaktion hat hierzu eigens einen Fragebogen erarbeitet und wird über die Ergebnisse

berichten. Nehmen Sie sich doch einfach ein paar

Minuten Zeit für Ihre Heimat, füllen Sie den Fragebogen aus und senden Sie uns diesen bis 4. August zu. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Rückmeldungen!

Und das sind die sechs Fragen an die Naunheimer. Bewertet wird bei den meisten Fragen wie in der Schule in Noten!