Damit nur die Kerzen brennen

Von Agathe Markiewicz

Wetzlar Für viele Menschen hat die schönste Zeit des Jahres begonnen: die Adventszeit. Damit sie aber auch schön und besinnlich bleibt, gibt der Leiter des Amtes für Brandschutz in Wetzlar, Erwin Strunk, einige Sicherheitstipps.

„Rauchmelder stehen für mich an oberster Stelle und sollten selbstverständlich sein“, sagt Erwin Strunk. „Doch leider gibt es immer noch Privathäuser, die mit diesen kleinen Lebensrettern nicht ausgestattet sind.“

Die Rauchmelder verringern in Wohnung und Haus das Risiko der unbemerkten Brandentstehung und -entwicklung. Sie schlagen rechtzeitig Alarm. Eigentlich dürfen sie in keiner Wohnung mehr fehlen, denn in Hessen sind sie Pflicht.

„Ganz wichtig ist es, Kerzen nicht unbeaufsichtigt zu lassen“, rät der Experte. „Auch nicht, wenn man vermeintlich nur mal kurz etwas in einem anderen Raum erledigen möchte.“ Die Kerzen sollten zudem eine standfeste und nicht brennbare Halterung haben. Auch sei es notwendig, darauf zu achten, dass keine Zweige oder Bänder in Brand geraten könnten.

„Weihnachtsbäume und Adventskränze sollten einen großen Abstand zu Gardinen und anderen leicht brennbaren Gegenständen haben“, sagt der Fachmann. „Die Kerzen müssen auch rechtzeitig ausgetauscht werden und nicht erst auf den letzten Drücker.“ Das Tannengrün sei trocken und damit leicht entzündbar.

Kerzen sollten eine standfeste und nicht brennbare Halterung haben

Besondere Vorsicht sei bei Familien mit kleineren Kindern geboten: „Feuerzeuge und Streichhölzer sollten Eltern nicht in Reichweite der Kinder aufbewahren“, sagt Erwin Strunk. Zudem sei wichtig, dass die Kinder nicht zu nah an die brennenden Kerzen kommen. Gleiches gelte für Haustiere.

Wer einen Feuerlöscher im Haus hat, sollte diesen in Griffnähe haben, empfiehlt Strunk. „Wer über keinen verfügt, sollte ein Feuerlöschspray besorgen. Das ist kaum größer als eine Spraydose und in Baumärkten erhältlich.“

Auch ein mit Wasser gefüllter Eimer sei geeignet, sagt Strunk. „Er sollte allerdings nicht unter dem Baum stehen, sondern ein Stück weit weg.“