Dann mach's gut, altes Haus

Nicht die Institution ist gemeint, sie bleibt, vielmehr geht es um das markante Gebäude mit dem so typischen Geruch nach Schule.

Es wird sehr bald zernagt, geschreddert, pulverisiert, recycelt. Ein Anlass, um etwas Sentimentalität zuzulassen, kurz nachzusinnen und sich lächelnd zu erinnern.

Zum Beispiel daran, wie wir, die 26 kleinen Jungs der Sexta 5, die einmal zum letzten Jahrgang gehören sollten, die von der 5 bis zur 13 auf der Goethe war, im Hof auf einem Podest fürs Klassenfoto Aufstellung nahmen, samt Klassenlehrer Peter Marschall.

Von vielen weiß ich, was sie machen. Einer ist Professor in Berlin, ein anderer Unternehmer, sie sind Lehrer geworden, Arzt, Banker, arbeiten bei Gericht, in der Verwaltung. Leider ist auch gewiss, dass zumindest einer von uns nicht mehr unter uns ist. Andere sind Teil meines Lebens geblieben, man sieht sich, trifft sich privat, auf der Straße, bei den Festspielen etwa – oder am 21. Juni sicher nochmal im alten Haus.

Dort, wo wir uns damals in der Pausenhalle um den bleichen Freund gekümmert haben, der erfahren hatte, bei wem er Mathe haben muss.

Jene Pausenhalle, in die in der 13 kräftige Scherzkekse einen Fiat 500 getragen hatten; der Besitzerin gefiel das nicht wirklich. Aber uns.

An den Kunstunterricht denke ich gerne, an Theo Fesser und Paul Klose – ja, auch ich bin Klose-Schüler – an Peter Merck und Alfred G. Fischer. Ach ja, die Fischers! Drei gab’s, fachlich prägnant betitelt mit LaFi für Latein-Fischer, Ku-Fi für Kunst-Fischer) und Ma-Fi für – richtig – Mathematik-Fischer.

Und es gab pädagogische Helden wie Friedhard Hornbacher, der den kleinen Jungs den ersten Aufklärungsunterricht gab und ebenso überfordert wirkte wie die kichernden Kerlchen in den ansteigenden Sitzreihen vor ihm. Ebendort – erstaunlich, was man sich über Jahrzehnte so merkt – vermittelte auch Biolehrer Diener sein Wissen – und ließ sich allzu leicht abzulenken, erzählte vom Krieg, davon, wie ein Skolopender übers Funkgerät seiner Einheit krabbelte. Was das ist? Google fragen!

Und nochmals Tiere. Jahre später. Hunderte Exem-plare von Drosophila melanogaster sollten nach dem Genetikkurs ins Freie entlassen werden. Sollten. Doch der Wind am offenen Fenster in den Naturwissenschaften blies sie ins Gebäude zurück. Ein echter Lacherfolg.

Alle sind irgendwie irgendwo angekommen im Beruf, haben Familie, eine Karriere

Was für die Aula nicht gilt. Die Erinnerung tut fast körperlich weh, hier auf diesen Sitzen, auf denen wir oft stundenlang saßen. Wartend auf den Auftritt als Schulchor bei einer Trauerfeier, auf das Stegreiftheater, das wir im Musikunterricht am Ende spielen durften, darauf, dass Veranstaltungen der SV enden, auf die Zeugnisübergabe, die eigene und später die einer Tochter.

Ach, was könnten sie für Geschichten erzählen, diese Klassenräume und Flure. Von Kabbeleien und flott hingeworfenen Hausaufgaben; von Jungs, die nach dem Schock der Mathenote eine ruhige Ecke suchten, um das zu verdauen; von anderen, die in den Pausen mit einem zur kleinen Kugel zusammengeknüllten Butterbrotpapier auf dem glatten Steinfußboden gekickt haben – und vom Freund, der sich dabei zweimal den Arm brach.

Die Abi-Zeit ist irgendwie weniger deutlich, komisch. Na ja, es ist gutgegangen. Präsenter ist der Tag, an dem wir uns voneinander verabschiedet haben. Einige gingen zum Bund, andere konnten schon studieren, wenige zog’s nach Berlin, wo die Bundeswehr keinen Zugriff hatte. Manche sieht man beim Neujahrsempfang ihrer Schule wieder, wir – wie sie – gealtert oder besser: gereift. Alle sind irgendwie angekommen, im Beruf, haben Familie, eine Karriere, sind mehr oder weniger glücklich damit, wie es gelaufen ist. Alle dürften nun mit etwas Wehmut zurückdenken an das, was einmal war. Gewiss, es war nicht alles gut. Aber vieles war gut genug für Erinnerungen, bei denen man heute lächeln kann. Also dann: Mach’s gut, altes Haus!

Abschiedsfest am 21. Juni

Für Donnerstag, 21. Juni, ab 17 Uhr lädt die „Goethe“ zum Abschiedsfest mit Ehemaligentreffen ein. Was gibt’s? Inventarversteigerung, Fotoshooting mit ehemaligen Schulleitern, Livemusik, Dancefloor, Kulinarisches, Mitmachaktionen, Kinderland mit Hüpfburg, ein Aufleben von „The Wall“ (21 Uhr) und ein Stückchen des Schulgebäudes zum Mitnehmen. Und: Die Pläne der „Goetheschule 2020“ sind zu sehen.