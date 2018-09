Von Pascal Reeber

Darauf einen Apfelsaft

Comedy Mittermeier unterhält in der Arena mit Lokalbezug, Trump und „Siri“ Merkel

Wetzlar Der Name lässt ihn einfach nicht los. Auf einem Transparent in der Arena wirbt eine heimische Kelterei für sich. Comedian Michael Mittermeier hat den Namen bei seinem Gastspiel in Wetzlar stets im Blick. Und baut ihn immer wieder ins Programm ein.

