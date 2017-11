Von Jörgen Linker

Das Potenzial im Heizungskeller

UMWELT Kreisverwaltung und Handwerksinnungen schließen Vereinbarung zum Klimaschutz

WETZLAR/DILLENBURG Der Lahn-Dill-Kreis will seine Klimaschutzziele mit Hilfe der Handwerker voranbringen. So haben Kreisverwaltung sowie die Sanitär- und Heizungstechnik-Innungen Wetzlar und Dillenburg am Montag eine Vereinbarung getroffen.

