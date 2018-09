Das (Video-)Auge des Gesetzes sieht alles

Auch in Wetzlar müssen sich die Verkehrsteilnehmer vorsehen – egal, ob sie nun mit dem Kraftfahrzeug oder per Muskelkraft unterwegs sind. Während die Polizei ab Vormittag zum Beispiel am Leitzplatz Rotlichtsünder jagte (Foto), sind für den Nachmittag auch Kontrollen von Fußgängern und Radlern unterwegs. Denn auch diese Verkehrsteilnehmer können, wenn sie durch den Blick aufs Handy abgelenkt oder durch die Kopfhörer auf den Ohren abgeschirmt werden, zum Unfallrisiko werden. (pre/Foto: Reeber)