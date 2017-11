Von Jörgen Linker

Das kosten die Schulen im Lahn-Dill-Kreis

BILDUNG Eine halbe Milliarde Euro investiert der Kreis in die Gebäude / Verwaltung legt Rangliste für weitere Sanierungen vor

WETZLAR/DILLENBURG Rund eine halbe Milliarde Euro will der Lahn-Dill-Kreis in seine Schulen stecken. Über 200 Millionen Euro sind schon verbaut, weitere Investitionen stehen noch an. So steht es in einem Investitionsplan, den die Kreisverwaltung vorgelegt hat.

