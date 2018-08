Das vergoldete Zugpferd

Bad Homburg/Lahnau-Waldgirmes 2000 Jahre lang lag er im Wasser – in einem Fass am Boden eines alten Brunnens. Das konservierte ihn. Ab sofort schützt Panzerglas den 2009 in Waldgirmes gefundenen antiken Pferdekopf. Die Saalburg ist seine neue Heimat.

Copyright © mittelhessen.de 2018