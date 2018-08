Von Tanja Freudenmann

Der Dorfchronist

GESCHICHTE Blick ins Archiv von Friedel Birk (81)

Wetzlar-Naunheim In seinem Heimatzimmer in der Mansarde ist alles über Naunheim zu finden: Historische Fotos, Heimatbücher und Zeitungsartikel. Friedel Birk hat 50 Jahre lang über Naunheim berichtet – und wirft mit uns einen Blick in sein persönliches Archiv.

