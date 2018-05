Der Imbiss schmeckt nicht jedem

„Der Lahn-Dill-Kreis hat uns angehört wegen der Imbissbude. Wir haben klar gemacht, dass wir dagegen sind. Das hat den Kreis nicht interessiert. Das Ergebnis sehen wir jetzt“, fasste Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) den Sachstand im Bau- und Verkehrsausschuss knapp zusammen.

Zu sehen ist, dass am Bootsanleger in Dorlar seit einiger Zeit ein rotes Häuschen steht, aus dem heraus Essen und Getränke verkauft werden – was bei den Bootsfahrern auf der Lahn vermutlich gut ankommt, wie Heinz Rauber (SPD) im Ausschuss feststellte. Brigitte Sauter-Hill (geo) ergänzte, an der Bude werde auch Mittagstisch geboten. „Und ich sehe viele Leute, die mit Rollatoren dort hinunter gehen, um zu essen.“

Ganz neu ist das Angebot nicht – nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es seit 2013 mehrere Nutzungsverträge für den Standort, bisher allerdings für einen fahrbaren Imbisswagen. Nun für einen kleinen Kiosk.

Die Gemeinde versucht seit einigen Jahren, am Anleger für die Anwohner etwas Ruhe zu schaffen

Manchem Gemeindevertreter schmeckt diese Entwicklung so gar nicht. Schließlich versucht die Gemeinde seit einigen Jahren, die Situation am Lahnufer zu beruhigen. Laute Bootstouristen, die ihren Müll und ihre Notdurft zurücklassen, haben in der Vergangenheit immer wieder den Unmut der Anwohner provoziert.

Die CDU hatte daher Ende 2015 den Antrag gestellt, den Anleger auf die ortsabgewandte Seite der Lahn zu verlegen. So ist man im Rathaus gerade dabei, dort Grundstücke anzukaufen, „obwohl wir bisher keinen offiziellen Beschluss der Gemeindevertretung dazu haben“, wie Sauter-Hill im Ausschuss kritisch anmerkte.

Was den neuen Kiosk angeht, sind der Gemeinde jedenfalls erst einmal die Hände gebunden. Zur Verwunderung der Gemeindevertreter im Ausschuss erläuterte Bauamtsleiter Klaus Scharmann, im Falle der Imbissbude sei nicht einmal ein Bauantrag nötig. Das Baurecht greife nämlich nicht auf Verkehrsflächen des Bundes. Und die Lahn, ganz konkret die Wasserparzelle, zu der auch ein Stück am Ufer gehöre, sei so eine Verkehrsfläche. Amüsierter Zwischenruf des Gemeindevertreters Manuel Groh (SPD): „Toll, dann baue ich mein nächstes Haus auf die Autobahn.“

In der Tat hat der Lahn-Dill-Kreis, hier die Abteilung Umwelt, Natur und Wasser, eine wasserrechtliche Genehmigung erteilt, keine Baugenehmigung. Die Hessische Bauordnung finde keine Anwendung, weil es sich bei dem betreffenden Grundstück um eine Fläche handele, die der Bundeswasserstraßenverwaltung gehöre, teilt die Pressestelle des Lahn-Dill-Kreises mit. Die zuständige Abteilung habe die Einwände aus dem Rathaus in Dorlar abgewägt. „Die Bedenken und Argumente der Gemeinde Lahnau sind in den Auflagen und Nebenbestimmungen kompensiert. Die Genehmigung aufgrund des Einwandes der Gemeinde Lahnau nicht zu erteilen, ist aus rechtlicher Sicht nicht zulässig.“

„Die Gemeinde Lahnau kann im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit als Ordnungsbehörde tätig werden“

Zu diesen Auflagen und Nebenbedingungen gehören nach Darstellung der Kreisverwaltung Vorgaben zur Sicherung gegen Überflutung oder zur Technik der Küchengeräte. Zudem habe man die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes hinsichtlich der Lärmgrenzwerte formuliert. „Die Gemeinde Lahnau kann im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit als Ordnungsbehörde tätig werden, sollte es zu Beschwerden von Anwohnern kommen“, heißt es.

Im Ausschuss kam dann auch schnell die Frage auf, wie es in Sachen neuer Bootsanleger weitergeht. „Hätten wir auf unseren Flächen auf der anderen Seite dann auch nichts zu sagen?“, fragte Frank Kontz (FW/FDP). Und Scharmann beruhigte, dass man auf den gemeindeeigenen Flächen natürlich bestimme, was dort passiert.

Wobei Brigitte Sauter-Hill fragte, ob die Bude, Verlegung der Anlegestelle hin oder her, nicht trotzdem auf ihrem heutigen Platz bleiben werde. Der Wirt werde sich gut überlegen, ob er die Nähe zum Dorf aufgebe.

Heinz Rauber stellte fest, dass der „Freizeitdruck“ an den Rändern der Lahn wohl steigen wird. „Wir könnten mehr anbieten an dieser Stelle“, sagte er. „Ich wünsche mir dort eine feste Gastronomie. Denn die hätte Interesse an geordneten Verhältnissen – so wie wir.“ (pre)