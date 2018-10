Der Klärschla(m)massel

Entsorgungskosten explodieren / Steigen die Gebühren?

Lahnau Die Prozesse können noch so gut sein: Am Ende der Abwasserreinigung fällt Klärschlamm an. Dessen Entsorgung ist in jüngster Zeit immens teurer geworden. Die Bürger werden das bald im Geldbeutel spüren.

Copyright © mittelhessen.de 2018