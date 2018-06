Der Kreisel wird zur Kreuzung

Es ist der Verkehrsknotenpunkt in Rechtenbach: Der Kreisel bei Auto Müller. Täglich knapp 10 000 Fahrzeuge aus Richtung Autobahn, 7000 von Wetzlar kommend, 3500 aus Richtung Butzbach und 6000 Fahrzeuge aus Richtung Weidenhausen fahren dort hindurch (Stand 2015 Verkehrszählung Hessen Mobil). Doch ab dem 2. Juli rollen vor allem die Bagger.

Grund sind dringende Kanalbauarbeiten direkt unter dem Kreisel und in der Frankfurter Straße. „In der Frankfurter Straße muss der Kanal nicht nur komplett erneuert, sondern auch vergrößert werden“ erklärt Reinhard Lißfeld von der Bauabteilung der Gemeinde Hüttenberg. Die Vergrößerung ist notwendig, da künftig Teile der Kanäle der Gießener Straße und Gartenstraße sowie die Ostendstraße über den noch zu bauenden Kanal in der Frankfurter Straße abgeleitet werden müssen.

Mit dem Start der Bauarbeiten direkt auf dem Kreisel wird das Teilstück der Frankfurter Straße zwischen Kreisel und der Gießener Straße komplett gesperrt. Bis zuletzt habe die Gemeinde auch die Option geprüft, zumindest eine Fahrspur auf der Frankfurter Straße offen zu halten, berichtet Bürgermeister Christof Heller (CDU). Letzlich habe es aber gleich mehrere Faktoren gegeben, die gegen eine Ampelregelung und einspurige Nutzung sprechen: Die Bauarbeiten würden wesentlich länger dauern, die Kosten würden deutlich steigen und zuletzt sei es zu gefährlich, da bis zu fünf Meter tief gegraben werden muss und durch den vorbeifahrenden Verkehr zu viel Druck auf dem darunterliegenden Erdreich laste.

Für die ersten vier Wochen muss eine Ampelschaltung eingerichtet werden, die den Verkehr aus Richtung Weidenhausen, Butzbach/Langgöns und aus Richtung Autobahn regelt. Der Kreisel wird wieder zur Kreuzung und kann nur zur Hälfte befahren werden.

Anschließend rückt der Bautrupp auf der Frankfurter Straße weiter Richtung Ortsmitte und der Kreisel kann wieder komplett befahren werden. Die Zufahrt zur Frankfurter Straße bleibt allerdings weiterhin gesperrt. Voraussichtlich bis Mitte November wird das Teilstück zwischen Gießener Straße und Kreisel gesperrt sein.

Umgeleitet wird der Verkehr vorbei an den Einkaufsmärkten über die Gießener Straße wieder auf die Frankfurter Straße (Kreuzung Volksbank). Entgegen dem landläufigen Verfahren bei Umleitungseinrichtungen bleiben das Tempolimit auf der Gießener Straße bei 30 Kilometern pro Stunde und auch die Rechts-vor-Links-Regelung bestehen. Entlang der gesamten Gießener Straße herrscht, so lange die Umleitung besteht, absolutes Halteverbot.

Tempolimit bei 30 Kilometer pro Stunde und rechts vor links in der Gießener Straße bleibt vorerst bestehen

„Wir werden uns anschauen, wie und ob das funktioniert und unter Umständen dann in Absprache mit der Polizei Änderungen vornehmen“, erklärt Klaus-Dieter Jensen, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Hüttenberg. Regelmäßig sollen dort wie bisher Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden.

Dass die Sperrung für Autofahrer sicher kein Vergnügen darstellt, weiß auch Bürgermeister Heller: „Wir haben die Bauarbeiten aber ganz bewusst an den Ferienanfang gelegt, denn dann ist das Verkehrsaufkommen einfach deutlich geringer“.



Busse müssen Am Steinsberg wenden

Für die ersten vier Wochen der Bauarbeiten muss der Kreisel in Rechtenbach halbseitig (zur Frankfurter Straße hin) gesperrt werden. Damit Lkw und Busse auch in dieser Zeit dort auf der freien Hälfte entlangfahren können, werden noch vor Beginn der Bauarbeiten die inneren Fahrbahntrenner entfernt. Änderungen gibt es auch für den Busverkehr, der an der unweit gelegenen Haltestelle Hochelheimer Straße Halt macht. Da die Busse nicht mehr wie gewohnt im Kreisel wenden können, fahren die Busse weiter Richtung Weidenhausen, um dann über die Straße Am Steinsberg zu wenden und wieder Richtung Kreisel zu fahren. (kel)