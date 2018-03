Von Martin Lugauer

Der Sommer kann kommen

DUTENHOFENER SEE Der Sand am Strand wird ausgetauscht und die Gaststätte modernisiert

Wetzlar-Dutenhofen An guten Tagen genießen hier bis zu 2000 Menschen Sommer und Sonne, Ferien und Badefreuden. Und trotz der üblichen Schlechtwettertage ergibt sich am Dutenhofener See über die Saison betrachtet die beachtliche Besucherzahl von rund 150 000.

