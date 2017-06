Der Wald brennt bei Oberbiel

Von Martin H. Heller

Trockenheit Neun Feuerwehren bekämpfen die Flammen

Rund 3000 Quadratmeter Unterholz standen dort nach Auskunft von Einsatzleiter Wolfgang Blicker in Flammen. Neun Feuerwehren aus Solms, Aßlar und Wetzlar sind derzeit vor Ort oder in Bereitschaft gestellt, um den Brand zu bekämpfen. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben die Wehrleute alles im Griff. „Es handelt sich um eine für uns stabile Situation, die jetzt nach und nach abgearbeitet wird“, sagt Blicker. Bewährt habe sich das neue Wasserversorgungskonzept des Kreises, durch das auch abseits der Versorgungsleitungen im freien Gelände oder in Wäldern ununterbrochen Löschwasser zur Verfügung gestellt werden kann. Lastwagen mit Abrollcontainern bringen im Pendelverkehr immer wieder Wasser zum Einsatzort. Derzeit tanken die Containerfahrzeuge ihr Wasser aus einer Wasserleitung in der Nähe von Kloster Altenberg.