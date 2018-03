Der Weihnachtsbaum für den Dom steht

WETZLAR Eine schöne serbische Fichte hat Rainer Hellwig, der auch in diesem Jahr wieder vor dem Wetzlarer Dom Weihnachtsbäume verkauft, für das Innere des Gotteshauses ausgesucht. Der acht Meter große Baum wurde am Montag angeliefert und mit Hilfe von Marvin van Elkan und anderen Mitarbeitern des Weihnachtsdorfs abgeladen und an Ort und Stelle gebracht. Nach fast zwei Stunden war es geschafft: Der Baum stand. Am Freitag soll er dann festlich geschmückt werden – pünktlich bevor der große Reigen der Gottesdienste im Dom beginnt. (red/Foto: privat)