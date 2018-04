Von Jörgen Linker

Die „goldenen Zügel“ des Landes

POLITIK Kreistag stimmt für Teilnahme am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“

WETZLAR/DILLENBURG Der Lahn-Dill-Kreis nimmt am Entschuldungsprogramm „Hessenkasse“ des Landes teil und will so rund 120 Millionen Euro Schulden abbauen. Das hat der Kreistag einstimmig beschlossen.

