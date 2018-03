Von Jenny Berns

Die Abwassergebühren steigen

Politik Hartmann ist als neuer Bürgermeister vereidigt / Änderungen im Haushaltsplan

Leun Erneut hat die Abwassergebühr bei den Leuner Stadtverordneten für eine rege Diskussion gesorgt. Am Ende stimmten die Parlamentarier in ihrer Sitzung am Montag der Erhöhung aber mehrheitlich zu.

