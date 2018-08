Von Lothar Rühl

Die Alt-Edelweißen vermissen die Pinkel-Rinne

Volksfest Waldgirmes feiert Kirmes mit viel Musik, Fußgruppen und zwei außergewöhnlichen Motivwagen

Lahnau-Waldgirmes Hunderte Waldgirmeser haben am Sonntag die Straßen gesäumt, als sich der traditionelle Kirmesumzug durch die Straßen schlängelte. Zwei Stunden lang herrschte Ausnahmezustand in dem Lahnauer Ortsteil, denn der Verkehr stand immer wieder still.

