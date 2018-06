Die Festspiele sind eröffnet

Etwa 800 Zuschauer hatten sich im Rosengärtchen eingefunden. Dem Stück vorangegangen war ein Empfang des Festspielvereins. Vorsitzender Dieter Lefèvre (r.) begrüßte zahlreiche Gäste aus Politik und Gesellschaft, die Sponsoren und besonders Festspielleiterin Marion Grundmann (Mitte). Dafür, dass Oberbürgermeister Manfred Wagner dieses Jahr selbst für ein bühnenreifes Stück in Wetzlar gesorgt hätte, in dem am Ende Nationalisten keine Bühne in Wetzlar bekommen hätten, dankte Lefèvre. Viel Lob gab es auch von Patrick Burghardt (l.), Staatssekretär im hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst: „Das Rosengärtchen ist ein wundervoller Ort.“ Die Leistung der Ehrenamtlichen, die es immer wieder verstehen würden, auch die Jugend in die Spiele mit einzubinden, sei herausragend. (red/Foto: Keller)