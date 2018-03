Die Grünen stellen ihre Kandidaten vor

POLITIK Kommunalwahl in Schöffengrund

SCHÖFFENGRUND Schöffengrunds Grüne ziehen mit Barbara Usener-Rudolf aus Laufdorf und Helmut Wiewiorra aus Oberquembach als Spitzenkandidaten in die Kommunalwahl am 6. März. Das haben die Mitglieder in einer Versammlung beschlossen.

